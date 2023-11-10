Доказано: некоторые дети генетически предрасположены к плохому сну
В ходе более ранних исследований учёные уже выявили генетические варианты, связанные с продолжительностью сна и бессонницей у взрослых. Теперь же оказалось, что эти варианты влияют на качество и количество сна ещё и у детей.
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В рамках нового исследования учёные проанализировали данные о 2458 детях европейского происхождения. Те из них, кто генетически был предрасположен к бессоннице, чаще сталкивались с проблемами вроде частых пробуждений по ночам или трудностей с засыпанием. Кроме того, дети, которые генетически были предрасположены к более продолжительному сну, спали дольше, но также чаще бодрствовали ночью в подростковом возрасте.
В целом результаты исследования показали, что предрасположенность к плохому сну может передаваться от взрослых к детям. Возможно даже, что такая черта, как «плохой сон», у человека сохраняется на протяжении всей жизни.