Доказано: отказ от курения в любом возрасте быстро улучшает здоровье

Вместе с тем бывшие курильщики смогли снизить вероятность смерти в 1,3 раза (или на 30% и выше) по сравнению с никогда не курившими людьми. Отказ от курения в любом возрасте был связан с более продолжительной жизнью, причём даже те, кто бросил менее трёх лет назад, смогли прожить дольше на шесть лет.

Учёные обнаружили, что отказ от табачных изделий снижает риск смерти от сосудистых заболеваний и рака. Также бывшие курильщики имели меньше шансов умереть от респираторных заболеваний.

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