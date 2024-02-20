Доказано: прослушивание музыки усиливает тягу к ней
Your Health Matters
В ходе нового исследования эксперты наблюдали за реакцией мозга человека на прослушивание музыки. В том числе на «заевшую» мелодию.
Приняли участие в эксперименте 81 добровольца. Их средний возраст составлял 30 лет, чуть больше 1/3 были женского пола. Данное исследование проходило с использованием онлайн-платформы Labvanced.
Результаты эксперимента показали, что прослушивание различных композиций усиливало у людей тягу к музыке. Точно так же, как и их склонность к «заеданию» мелодий. С повышенной предрасположенностью к «застреванию» в голове музыки до её прослушивания были связаны такие выраженные черты личности, как экстраверсия, нейротизм, открытость опыту. То же самое касалось тяги к музыке. Однако после прослушивания песен определённая связь осталась только с нейротизмом.