Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2024, 06:45
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Доказано: прослушивание музыки усиливает тягу к ней

Пристрастие к чему-либо нередко ассоциируется у нас с зависимостью. Специалисты решили проверить, насколько похожа реакция людей на музыку на тягу к Интернету, смартфонам или различным веществам.
Your Health Matters

Your Health Matters

В ходе нового исследования эксперты наблюдали за реакцией мозга человека на прослушивание музыки. В том числе на «заевшую» мелодию.

Приняли участие в эксперименте 81 добровольца. Их средний возраст составлял 30 лет, чуть больше 1/3 были женского пола. Данное исследование проходило с использованием онлайн-платформы Labvanced.

Getty Images / Luis Alvarez

Getty Images / Luis Alvarez

Результаты эксперимента показали, что прослушивание различных композиций усиливало у людей тягу к музыке. Точно так же, как и их склонность к «заеданию» мелодий. С повышенной предрасположенностью к «застреванию» в голове музыки до её прослушивания были связаны такие выраженные черты личности, как экстраверсия, нейротизм, открытость опыту. То же самое касалось тяги к музыке. Однако после прослушивания песен определённая связь осталась только с нейротизмом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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