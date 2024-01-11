Доказано: растительная и вегетарианская диета снижает риск заболеть ковидом на 39%

Из 702 человек, которые принимали участие в новом исследовании, 330 человек (47%) заявили, что переболели ковидом. Из них 224 (32%) сообщили, что у них были лёгкие симптомы болезни, 106 (15%) — симптомы средней и тяжёлой степени.

У тех, кто ел вообще любую пищу, включая мясо, был гораздо более высокий уровень заболеваемости ковидом, чем у тех, кто питался растительными продуктами: 52% против 40%. Также у них было больше шансов при заражении столкнуться с симптомами средней и тяжёлой степени.