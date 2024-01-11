Доказано: растительная и вегетарианская диета снижает риск заболеть ковидом на 39%
В ходе нового исследования учёные выяснили, как особенности питания людей влияют на заболеваемость, тяжесть и продолжительность заражения COVID-19. Принимали участие в этом исследовании 702 взрослых добровольцев.
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Из 702 человек, которые принимали участие в новом исследовании, 330 человек (47%) заявили, что переболели ковидом. Из них 224 (32%) сообщили, что у них были лёгкие симптомы болезни, 106 (15%) — симптомы средней и тяжёлой степени.
У тех, кто ел вообще любую пищу, включая мясо, был гораздо более высокий уровень заболеваемости ковидом, чем у тех, кто питался растительными продуктами: 52% против 40%. Также у них было больше шансов при заражении столкнуться с симптомами средней и тяжёлой степени.
При этом у людей, которые придерживались преимущественно растительной или вегетарианской/веганской диеты, риск заражения был на 39% ниже, чем у всеядных.
Учёные предполагают, что преимущественно растительная диета даёт организму больше питательных веществ, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с вирусными инфекциями.
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