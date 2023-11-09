Доказано: стихи помогают справиться с одиночеством

Чуть больше половины людей, участвующих в опросе (51%), отметили, что чтение и/или написание стихов помогло им справиться с изоляцией и одиночеством. Ещё 50% сообщили, что поэзия помогла облегчить депрессию и тревогу. Всё это было связано со стихами на сайте poetryandcovid.com.

Сайт poetryandcovid.com (сейчас его можно найти по адресу: poetryandcovidarchive.com), где люди делились стихами или читали творчество других, всего посетили тогда более 100 тысяч человек из 128 стран. На этом сайте было представлено более тысячи стихотворений.

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