Доказано: стихи помогают справиться с одиночеством
В ходе нового исследования специалисты пришли к выводу, что чтение, написание и обмен стихами помогает людям справиться с чувством одиночества и изоляции. Кроме того, эта практика уменьшает симптомы депрессии и тревоги.
Pixabay
Учёные из Плимутского университета и Университета Ноттингем-Трент обнаружили, что многие люди, которые начали делиться стихами, обсуждать и писать их во время пандемии, в итоге чувствовали в этот период себя значительно лучше остальных.
Результаты исследования, основанные на опросе 400 человек, показали, что поэзия помогает тем, у кого есть проблемы с психическим здоровьем и кто переживает горе. Опубликовано это исследование было в журнале Journal of Poetry Therapy.
Чуть больше половины людей, участвующих в опросе (51%), отметили, что чтение и/или написание стихов помогло им справиться с изоляцией и одиночеством. Ещё 50% сообщили, что поэзия помогла облегчить депрессию и тревогу. Всё это было связано со стихами на сайте poetryandcovid.com.
Сайт poetryandcovid.com (сейчас его можно найти по адресу: poetryandcovidarchive.com), где люди делились стихами или читали творчество других, всего посетили тогда более 100 тысяч человек из 128 стран. На этом сайте было представлено более тысячи стихотворений.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.