Доказано: сутулиться не так вредно, как вы думаете
NLC
С древних времён сутулость считалась телесным проявлением негатива. Поэтому до сих пор такая поза воспринимается нами как «плохая». Но действительно ли эта поза вредит нашему здоровью?
За последние 20 лет учёные провели множество исследований, в ходе которых выяснилось, что нет никакой связи между сутулостью и болью в спине. Кроме того, нет доказательств того, что люди, которые сутулятся, чаще страдают от болей в спине или шее, чем те, у кого нет такой привычки.
Также нет чётких доказательств того, что сутулость во время сидения за столом или при использовании телефона способствует повреждению позвоночника. Даже в последних рекомендациях правительства Великобритании по работе с экранами устройств позе уделяется мало внимания. Вместо этого специалисты подчёркивают важность принятия удобного положения и избегания дискомфортных поз, регулярной смены позы в течение дня. Всё это может снизить вероятность развития болей и мышечной усталости.
Есть довольно веская причина, по которой сутулость не повреждает наш позвоночник: он устроен таким образом, чтобы давать возможность нам совершать самые разные движения.
При этом существует одна область, на которую сутулость негативно влияет. Она связана с ухудшением восприятия информации, способности вспоминать, со снижением настроения по сравнению с сидячим положением. Эти проблемы с памятью и настроением быстро исчезают при переходе от сутулой позы к вертикальной.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.