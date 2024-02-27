Доказано: сутулиться не так вредно, как вы думаете

Также нет чётких доказательств того, что сутулость во время сидения за столом или при использовании телефона способствует повреждению позвоночника. Даже в последних рекомендациях правительства Великобритании по работе с экранами устройств позе уделяется мало внимания. Вместо этого специалисты подчёркивают важность принятия удобного положения и избегания дискомфортных поз, регулярной смены позы в течение дня. Всё это может снизить вероятность развития болей и мышечной усталости.

Есть довольно веская причина, по которой сутулость не повреждает наш позвоночник: он устроен таким образом, чтобы давать возможность нам совершать самые разные движения.

При этом существует одна область, на которую сутулость негативно влияет. Она связана с ухудшением восприятия информации, способности вспоминать, со снижением настроения по сравнению с сидячим положением. Эти проблемы с памятью и настроением быстро исчезают при переходе от сутулой позы к вертикальной.

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