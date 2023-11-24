Доказано: трудоголики чувствуют себя плохо, даже когда работают
Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of Occupational Health Psychology, у трудоголиков в среднем настроение хуже, чем у других, даже когда они заняты работой. По словам профессора Кристиана Бальдуччи из Болонского университета, это может быть связано с высоким уровнем ежедневного стресса.
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Вероятнее всего, плохое настроение трудоголиков (людей, страдающих зависимостью от работы) связано с высоким уровнем каждодневного стресса. Это, в свою очередь, может быть причиной более высокого риска развития у этих людей выгорания, проблем с сердцем и сосудами.
Некоторые исследования показывают, что трудоголики обычно сталкиваются с плохим самочувствием, которое часто сопровождается негативными эмоциями. Среди этих эмоций - враждебность, тревога, чувство вины, когда человек не может работать столько, сколько ему хочется.
С другой стороны, некоторые исследования показывают, что трудоголики испытывают чувство благополучия и получают удовлетворение в течение рабочего дня. Но существуют и такие научные работы, согласно которым эти положительные эмоции быстро переходят в преобладающее дисфорическое состояние. То есть в депрессию и раздражение.
Результаты нового исследования, однако, подтверждают, что как и при других формах поведенческой и наркозависимости, при трудоголизме эйфория через некоторое время сменяется негативными эмоциями. И происходит это даже во время работы.
Кроме того, связь между зависимостью от работы и плохим настроением сильнее была выражена у женщин по сравнению с мужчинами.
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