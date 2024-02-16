Доказано: у людей с герпесом в два раза больше шансов столкнуться с деменцией

Вирус простого герпеса в целом встречается очень часто. Им могут быть инфицированы до 80% взрослых шведов. Причём сохраняется в организме этот вирус до конца жизни, но симптомы герпеса могут то появляться, то исчезать. У большинства же людей не возникает никаких симптомов, связанных с герпесом, вообще.

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