Опубликовано 16 февраля 2024, 00:00
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Доказано: у людей с герпесом в два раза больше шансов столкнуться с деменцией
Учёные из Уппсальского университета обнаружили, что у тех, кто в какой-то момент жизни заразился герпесом, вероятность развития деменции в два раза выше, чем у людей без этого вируса. Результаты этого исследования были опубликованы в «Журнале болезни Альцгеймера».
Udemnouvelles
В рамках нового исследования учёные наблюдали за 1000 70-летних жителей Уппсалы в течение 15 лет. Выяснилось, что люди, инфицированные вирусом простого герпеса, в два раза чаще заболевают старческим слабоумием по сравнению с теми, кто никогда не был инфицирован.
Вирус простого герпеса в целом встречается очень часто. Им могут быть инфицированы до 80% взрослых шведов. Причём сохраняется в организме этот вирус до конца жизни, но симптомы герпеса могут то появляться, то исчезать. У большинства же людей не возникает никаких симптомов, связанных с герпесом, вообще.
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