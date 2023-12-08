Фитнес и здоровье
03:45, 08 декабря 2023
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Доказано: у супругов часто одновременно поднимается кровяное давление

Новое международное исследование показало, что в США, Англии, Китае и Индии высокое кровяное давление наблюдалось как у мужа, так и у жены. К примеру, в Америке более 35% пар в возрасте 50 лет и старше страдали от гипертонии.

Cardiologist

Cardiologist

По данным специалистов из Американской кардиологической ассоциации, почти половина (около 47%) взрослых американцев страдали повышенным кровяным давлением в 2020 году. И гипертония стала причиной 120 тысяч смертей в 2023 году.

В ходе нового исследования доктор Чихуа Ли, научный сотрудник Мичиганского университета, и его коллеги изучили показатели высокого кровяного давления среди почти 34 тысяч пар по всему миру. Данные при этом собирались в период с 2015 по 2019 год.

News Medical

News Medical

Кровяное давление считалось высоким, когда систолическое артериальное давление было выше 140 мм рт. ст. или когда диастолическое давление было выше 90 мм рт. ст.

В результате распространённость высокого кровяного давления у обоих супругов составила около 47% в Англии, 38% - в США, 21% - в Китае и 20% - в Индии. Причём это не менялось даже при учёте дохода пары, возраста, образования или продолжительности их брака.

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