Доказано: у супругов часто одновременно поднимается кровяное давление

По данным специалистов из Американской кардиологической ассоциации, почти половина (около 47%) взрослых американцев страдали повышенным кровяным давлением в 2020 году. И гипертония стала причиной 120 тысяч смертей в 2023 году.

В ходе нового исследования доктор Чихуа Ли, научный сотрудник Мичиганского университета, и его коллеги изучили показатели высокого кровяного давления среди почти 34 тысяч пар по всему миру. Данные при этом собирались в период с 2015 по 2019 год.