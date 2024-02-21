Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 16:30
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Доказано: видеоигры улучшают внимание и память

В ходе нового исследования, проходившего в научно-исследовательской лаборатории Lero Esports в Университете Лимерика, выяснилось, что любители игр демонстрируют более высокие результаты в тестах на память и внимание. Опубликованы все выводы этой работы были в British Journal of Psychology.
Harvard Health

Harvard Health

В новом исследовании приняли участие 88 молодых людей, половина из которых регулярно играла более семи часов каждую неделю в видеоигры. Выяснилось, что с заданиями на память и внимание геймеры справились на 12,7% и 17,4% быстрее соответственно по сравнению с теми, кто не играл в видеоигры.

British Journal of Psychology (2023)

British Journal of Psychology (2023)

Исследование также выявило ещё один аспект. В частности, оно показало, являются ли геймеры менее склонными к когнитивной (умственной) усталости, чем население в целом. Результаты эксперимента всё же продемонстрировали, что у любителей игр производительность снизилась примерно настолько же, насколько и у обычных людей.

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Автор:Егор Ларионов
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