Доказано: йога облегчает хроническую боль в пояснице

До начала занятий йогой участницы оценивали свою боль в спине в среднем на 6,8 баллов из 10. К концу исследования этот показатель снизился уже до 3,3 балла.

В целом полученные результаты показывают, что йога может помочь улучшить мышечную функцию и уменьшить интенсивность боли у тех, кто страдает от боли в пояснице.

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