Фитнес и здоровье
21:45, 16 ноября 2023
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Доказано: загрязнение воздуха повышает риск остановки сердца

Учёные обнаружили, что как в крупных, так и в небольших городах загрязнение воздуха влияет на риск развития болезней сердца у людей. В частности, на вероятность преждевременной смерти.

Unsplash

Unsplash

В рамках нового исследования данные о 30 000 остановок сердца у людей по всей Швеции были объединены с данными о качестве воздуха. Оказалось, что риск остановки сердца увеличивается по мере увеличения загрязнения воздуха.

Sakra

Sakra

Известно, что воздействие загрязнения воздуха может иметь ряд негативных последствий для здоровья. Кроме сердечной недостаточности, сердечных приступов, нарушений ритма, это повышение риска возникновения деменции, хронической обструктивной болезни лёгких и астмы.

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