Фитнес и здоровье
18:00, 31 октября 2023
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Доказано: злость помогает достигать целей

Гнев часто воспринимается нами как негативная эмоция. Однако результаты нового исследования показывают, что злость может стать отличным мотиватором для достижения целей.

Pixabay

Pixabay

Каждая эмоция может требовать разного ответа. К примеру, печаль указывает на то, что человеку нужно обратиться за поддержкой, а злость - что ему нужно принять меры для преодоления препятствий.

Чтобы лучше понять, как влияет гнев на достижение людьми целей, учёные провели серию экспериментов с участием более 1000 человек и проанализировали данные опросов более 1400 респондентов. В ходе каждого эксперимента исследователи вызывали либо эмоциональную реакцию (например, гнев, радость) у человека, либо делали его эмоциональное состояние человека. Далее участнику давалась сложная задача.

engin akyurt

engin akyurt

В рамках одного эксперимента люди решали словесные головоломки, в рамках другого им нужно было набрать высокие баллы в видеоигре, связанной с ездой на лыжах. И во всех случаях гнев улучшал способность людей достигать своих целей по сравнению с нейтральным состоянием в сложных ситуациях.

Результаты проведённого исследования показали, что гнев способствует тому, что человек прикладывает больше усилий для достижения поставленной цели. Это часто приводит к большему успеху.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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