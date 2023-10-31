Доказано: злость помогает достигать целей

Каждая эмоция может требовать разного ответа. К примеру, печаль указывает на то, что человеку нужно обратиться за поддержкой, а злость - что ему нужно принять меры для преодоления препятствий.

Чтобы лучше понять, как влияет гнев на достижение людьми целей, учёные провели серию экспериментов с участием более 1000 человек и проанализировали данные опросов более 1400 респондентов. В ходе каждого эксперимента исследователи вызывали либо эмоциональную реакцию (например, гнев, радость) у человека, либо делали его эмоциональное состояние человека. Далее участнику давалась сложная задача.