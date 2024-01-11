Доктор медицинских наук объяснила, почему зимой нужно пить больше воды

Питьевая вода помогает лучше регулировать температуру тела. Гидратация нужна для того, чтобы организм смог защититься от переохлаждения.

Жара в помещении обезвоживает больше, чем воздух на улице. Связано это с тем, что воздух из-за отопления становится сухим.

Поддержание гидратации предотвращает увеличение веса зимой. Нередко обезвоживание можно принять за голод.

Организму нужно больше воды, чтобы вы могли дышать при более низких температурах. На холоде дыхательная система человека работает интенсивнее. Кроме того, холодный и сухой воздух может навредить лёгким.

В холодную погоду вы потеете ещё сильнее. Но вы можете этого даже не заметить, когда находитесь на улице.

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