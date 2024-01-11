Фитнес и здоровье
00:45, 11 января 2024
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Доктор медицинских наук объяснила, почему зимой нужно пить больше воды

Наверняка вы удивитесь, но эффективный способ избавиться от зимней хандры - это пить больше воды. Подробнее об этом рассказала Кэролайн Янг, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и владелица Whole Self Nutrition.

Доктор медицинских наук объяснила, почему зимой нужно пить больше воды

Зимой организм теряет больше воды. Происходит это из-за сухого воздуха в доме.

Питьевая вода помогает сбалансировать уровень электролитов. Исследования демонстрируют, что правильная гидратация нужна для поддержания электролитного баланса даже зимой.

Вы чаще мочитесь в холодную погоду. Из-за низкой температуры почки выделяют больше мочи, чем обычно.

Иммунная система ослабевает в более холодных условиях. Вода увеличивает выработку иммунных клеток.

Более низкие температуры высушивают кожу. В этом случае поможет употребление воды.

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Питьевая вода помогает лучше регулировать температуру тела. Гидратация нужна для того, чтобы организм смог защититься от переохлаждения.

Жара в помещении обезвоживает больше, чем воздух на улице. Связано это с тем, что воздух из-за отопления становится сухим.

Поддержание гидратации предотвращает увеличение веса зимой. Нередко обезвоживание можно принять за голод.

Организму нужно больше воды, чтобы вы могли дышать при более низких температурах. На холоде дыхательная система человека работает интенсивнее. Кроме того, холодный и сухой воздух может навредить лёгким.

В холодную погоду вы потеете ещё сильнее. Но вы можете этого даже не заметить, когда находитесь на улице.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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