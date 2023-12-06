Едите много жирной пищи? Из-за этого вы можете хуже справляться со стрессом

Более ранние научные исследования показали, что снижение сосудистой функции на 1% приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.

В ходе нового исследования учёным удалось обнаружить также снижение эластичности артерий у участников в течение 90 минут после окончания стрессового события. Кроме того, употребление жирной пищи оказало негативное влияние на настроение как во время стрессового эпизода, так и после него. Среди участников этого эксперимента были здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.