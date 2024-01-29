Эксперт объяснил, как секс может навредить здоровью

Некоторые болезни, передающиеся во время секса, остаются на всю жизнь. Большую часть заболеваний, передающихся половым путём, можно вылечить при помощи антибиотиков. Но вот герпес - нельзя. Причём этот вирус может передаваться, даже если у вас или у вашего партнёра нет никаких симптомов болезни.

Из-за секса вы можете стать бесплодными. Такое случается при хламидиозе. У большинства людей никаких симптомов при этой болезни не возникает, а передаётся она при незащищённом сексе.

При активном сексе повышается вероятность сердечного приступа. В ходе исследования, проведённого в 2011 году, выяснилось, что секс повышает риск возникновения сердечного приступа в почти три раза. Однако происходит такое редко. Более того, есть научные работы, в которых отмечается, что у мужчин, которые занимаются сексом как минимум два раза в неделю, снижается вероятность столкнуться с инфарктом миокарда.

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