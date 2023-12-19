Эксперт объяснил, почему нужно спать обнажённым даже зимой
По словам Сэмми Марго, дипломированного физиотерапевта, специализирующегося на проблемах сна, сон без одежды может быть полезен для здоровья. Это касается и холодных месяцев.
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В выборе времени сна решающую роль играет температура тела. И это связано с циркадным ритмом человека, то есть его внутренними биологическими часами, контролирующими цикл сна и бодрствования.
Погружение в глубокий сон связано с охлаждением тела. Поэтому если вы перед сном снимете одежду и температура вашего тела упадёт, то организм получит сигнал, что вам пора спать.
Также сон в обнажённом виде вместе с партнёром приводит к физическому и эмоциональному сближению с ним. Это происходит из-за тесного контакта с кожей другого человека, что способствует выработке гормона окситоцина. Этот гормон связан с чувством любви и привязанности.
Исследования показывают, что сон без одежды даёт и другие преимущества для здоровья. Это улучшение состояния кожи, качества сна, снижение тревожности и уровня стресса, улучшение здоровья влагалища, предотвращение увеличения веса, снижение вероятности развития болезней сердца и диабета 2 типа, повышение мужской фертильности, повышение самооценки.
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