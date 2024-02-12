Эксперт объяснил, почему солнцезащитный крем и макияж нужно удалять именно с помощью мицеллярной воды

Поверхностно-активные вещества содержатся в средствах для мытья посуды, гелях для душа, шампунях, зубной пасте и даже во многих продуктах питания. Но почему же тогда мы не очищаем лицо средством для мытья посуды? Дело в том, что в нём содержится большое количество поверхностно-активных веществ, которые могут вызвать сильное раздражение глаз и кожи, могут её высушить и даже повредить.

Поверхностно-активные вещества для мицеллярной воды обычно выбираются так, чтобы они были мягкими и хорошо переносились кожей большинства людей. Но если вы замечаете раздражение после использования этого продукта, то смойте мицеллярную воду и больше ей не пользуйтесь.

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