Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 23:15
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Эксперт объяснил, почему солнцезащитный крем и макияж нужно удалять именно с помощью мицеллярной воды

Мицеллярная вода - тот продукт, который можно найти в супермаркетах и аптеках по всему миру. Но почему же она так хорошо смывает макияж и солнцезащитный крем?
cottonbro studio from Pexels

cottonbro studio from Pexels

Поскольку масло и вода обычно не смешиваются, обычной водой вам будет тяжело убрать косметику и солнцезащитный крем (если в их состав входят различные масла). Мицеллярная вода содержит так называемые мицеллы. То есть молекулы, которые очень эффективно удаляют маслянистые вещества.

iStock

iStock

Поверхностно-активные вещества содержатся в средствах для мытья посуды, гелях для душа, шампунях, зубной пасте и даже во многих продуктах питания. Но почему же тогда мы не очищаем лицо средством для мытья посуды? Дело в том, что в нём содержится большое количество поверхностно-активных веществ, которые могут вызвать сильное раздражение глаз и кожи, могут её высушить и даже повредить.

Поверхностно-активные вещества для мицеллярной воды обычно выбираются так, чтобы они были мягкими и хорошо переносились кожей большинства людей. Но если вы замечаете раздражение после использования этого продукта, то смойте мицеллярную воду и больше ей не пользуйтесь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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