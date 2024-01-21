Эксперт перечислил вещи, которые улучшат сон

Увлажнитель воздуха. Нормальный уровень влажности в комнате — один из важнейших факторов хорошего сна. При выборе обратите внимание на размер модели и её качество. Лучше не брать бюджетные и маленькие увлажнители.

Маска для сна. Благодаря им вы полностью изолируете свои глаза от света.

Одеяло с подогревом. Оно подойдёт тем, кто замерзает не только зимой, но и летом.