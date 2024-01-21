Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 18:00
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Эксперт по питанию рассказал, что происходит с нашим телом при отказе от сахара

Известно, что среднестатистический американец в сутки потребляет 17 чайных ложек сахара. При этом в «Руководстве по питанию для американцев на 2020–2025 годы» говорится о менее 12 чайных ложках в день. Слишком большое количество сахара связано с болезнями сердца, некоторыми видами рака, диабетом 2 типа. И вот что вас ждёт, если вы от сахара откажетесь вообще.
Eat This, Not That

Eat This, Not That

Даниэль Крамбл Смит, диетолог из Top Nutrition, предупредил, что при исключении сахара из рациона можно столкнуться с синдромом отмены. В частности, он включает тягу к сладкому, головные боли, изменения настроения, усталость, головокружение, плохую концентрацию. Об этом важно знать и помнить, если вы хотите отказаться от сладкого.

Вот к каким побочным эффектам вам также нужно быть готовыми.

Уровень сахара в крови и метаболическое здоровье улучшатся. При слишком частом употреблении большого количества сахара повышается уровень сахара в крови. Из-за этого организм будет вырабатывать слишком много инсулина, что приведёт к резистентности к инсулину. Это состояние значительно повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Настроение может ухудшиться. Отказ от сахара потенциально может привести к раздражительности, беспокойству или перепадам настроения. В этом случае занимайтесь деятельностью, которая естественным образом повышает уровень дофамина в мозгу.

Снизится вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление более 20% общего количества калорий из добавленного сахара связано с болезнями сердца и сосудов.

Вы можете похудеть. Связано это с тем, что сладости содержат много калорий, но при этом имеют низкую пищевую ценность. Поэтому их легко переесть.

Вы снизите уровень воспаления в организме. Если слишком часто есть много сахара, то это может повысить уровень воспалений во всём организме, что может привести к артриту, болезням сердца, некоторым видам рака.

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Shutterstock

Уровень энергии сначала уменьшится. Первое время после отказа от сахара вы можете чувствовать усталость и вялость, так как организму может быть тяжело вырабатывать энергию без ежедневной дозы этого вещества. Сосредоточьте внимание на регулярном сбалансированном питании и употреблении достаточного количества воды в течение дня.

Кожа будет выглядеть лучше. По данным систематического обзора 2022 года, опубликованного в JAAD International, диета с высоким гликемическим индексом в значительной степени связана с возникновением прыщей. Сахар также может ускорить старение кожи.

Здоровье кишечника и иммунитет улучшатся. Рацион, в котором много сахара, может привести к дисбалансу кишечных бактерий и к росту вредных бактерий.

Возможно, вы станете лучше спать. В исследовании 2016 года говорится, что люди, которые придерживались диеты с высоким содержанием сахара, спали более беспокойно и их сон был менее восстанавливающим. Также из-за потребления большого количества сахара вы можете начать просыпаться по ночам.

Здоровье полости рта улучшится. Во рту есть бактерии, которые при взаимодействии с сахаром выделяют кислоту, которая может разъедать зубную эмаль. Это повышает вероятность развития болезней дёсен, кариеса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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