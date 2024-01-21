Эксперт по питанию рассказал, что происходит с нашим телом при отказе от сахара

Даниэль Крамбл Смит, диетолог из Top Nutrition, предупредил, что при исключении сахара из рациона можно столкнуться с синдромом отмены. В частности, он включает тягу к сладкому, головные боли, изменения настроения, усталость, головокружение, плохую концентрацию. Об этом важно знать и помнить, если вы хотите отказаться от сладкого.

Вот к каким побочным эффектам вам также нужно быть готовыми.

Уровень сахара в крови и метаболическое здоровье улучшатся. При слишком частом употреблении большого количества сахара повышается уровень сахара в крови. Из-за этого организм будет вырабатывать слишком много инсулина, что приведёт к резистентности к инсулину. Это состояние значительно повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Настроение может ухудшиться. Отказ от сахара потенциально может привести к раздражительности, беспокойству или перепадам настроения. В этом случае занимайтесь деятельностью, которая естественным образом повышает уровень дофамина в мозгу.

Снизится вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление более 20% общего количества калорий из добавленного сахара связано с болезнями сердца и сосудов.

Вы можете похудеть. Связано это с тем, что сладости содержат много калорий, но при этом имеют низкую пищевую ценность. Поэтому их легко переесть.

Вы снизите уровень воспаления в организме. Если слишком часто есть много сахара, то это может повысить уровень воспалений во всём организме, что может привести к артриту, болезням сердца, некоторым видам рака.