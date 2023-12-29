Эксперт по сну объяснил, почему никогда нельзя спать с грелкой

Кроме того, грелки не рассчитаны на какие-либо нагрузки, давление и т.п. Поэтому если вы ночью во сне на них случайно ляжете, то это может привести к утечке воды, серьёзным ожогам, волдырям.

Слишком длительный контакт грелки с кожей может вызвать ожоги, красную сыпь, раздражение кожи. Также засыпание с грелкой приводит к перегреву тела по ночам, ночной потливости, нарушению сна.

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