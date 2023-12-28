Эксперт рассказал, как научиться «отключаться» от работы в выходные

Дружба и социальные связи тоже полезны для нашего благополучия. Исследования показывают, что люди, у которых много друзей, реже умирают от хронических болезней. Кроме того, частота сердечных сокращений у тех, кто справляется с какой-то задачей с помощью друга, меняется реже, чем у тех, кто решает всё в одиночку.

Время с друзьями, семьёй, домашними животными помогает забыть о работе и сосредоточить внимание на более важных вещах.

Также медсёстры, участвующие в исследовании, справлялись с усталостью при помощи различных хобби.

Наконец, по возможности дома не проверяйте рабочую почту, не читайте рабочие чаты и т.п.

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