Эксперт рассказал, как научиться «отключаться» от работы в выходные
Было бы здорово, если бы все мы могли дома вообще не думать о работе, а на рабочем месте — о личных делах. Но некоторым такое даётся очень тяжело. Джейн Гифкинс из Университета Гриффита объяснила, как во время отдыха научиться «отключать» мысли о работе.
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Результаты одного исследования с участием 166 медсестёр показали, что те из них, которые умеют лучше других отстраняться от рабочих дел, меньше утомляются и имеют лучшее физическое и психическое здоровье. Учёные также выявили три ключевые стратегии, которые помогли участникам исследования снизить утомляемость, а также морально восстановиться после работы. Это выполнение физических упражнений, проведение времени с семьёй и друзьями, различные хобби и увлечения.
Хорошо известно, что физическая активность полезна для здоровья. В том числе и для работы мозга.
Дружба и социальные связи тоже полезны для нашего благополучия. Исследования показывают, что люди, у которых много друзей, реже умирают от хронических болезней. Кроме того, частота сердечных сокращений у тех, кто справляется с какой-то задачей с помощью друга, меняется реже, чем у тех, кто решает всё в одиночку.
Время с друзьями, семьёй, домашними животными помогает забыть о работе и сосредоточить внимание на более важных вещах.
Также медсёстры, участвующие в исследовании, справлялись с усталостью при помощи различных хобби.
Наконец, по возможности дома не проверяйте рабочую почту, не читайте рабочие чаты и т.п.
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