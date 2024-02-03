Эксперт: Россию ждет всплеск заболеваемости гриппом и ковидом

Что касается COVID-19, то, по словам Крючкова, пик заболеваемости, скорее всего, придется на вторую половину февраля, но спад заболеваемости будет гораздо более длительным. «Там снижение будет не до уровня ОРВИ и гриппа, там будут довольно значимые уровни», — сказал он.

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