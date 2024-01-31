Эксперты назвали причины, по которым беременные женщины так много едят
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В действительности тяга к еде во время беременности — это то, что проявляется индивидуально. Обычно женщине хочется в такие моменты съесть что-нибудь с высоким содержанием углеводов и белков: печенье, бананы, орехи, солёные огурцы, мороженое, картофель.
Учёные точно не знают, почему у беременных возникает тяга к еде. Но вот три возможных причины этого.
Изменения потребностей в питании. В период беременности у женщины возникает потребность в большем количестве железа, фолиевой кислоты, магния и кальция. Также у неё увеличивается объём крови, что означает большую потребность в воде и электролитах (в натрии и калии). Некоторые исследования показывают, что женщины с дефицитом питательных веществ чаще испытывают тягу к еде.
Изменения чувства голода и вкуса. Научно доказано, что уровень специфического гормона нейропептида Y увеличивается во время беременности и связан с усилением голода. Также многие женщины сообщают, что в период беременности вкус еды и напитков меняется. Чаще всего усиливается горький вкус в различных продуктах и напитках и сладость фруктов.
Социальные и культурные влияния. Беременные в Нигерии чаще всего испытывают тягу к еде, связанной с фруктами и овощами, в Японии — к рису, в США — к шоколаду. Эти различия могут быть связаны с тем, какие продукты доступны и знакомы вам.