Эксперты назвали причины, по которым беременные женщины так много едят

В действительности тяга к еде во время беременности — это то, что проявляется индивидуально. Обычно женщине хочется в такие моменты съесть что-нибудь с высоким содержанием углеводов и белков: печенье, бананы, орехи, солёные огурцы, мороженое, картофель.

Учёные точно не знают, почему у беременных возникает тяга к еде. Но вот три возможных причины этого.

Изменения потребностей в питании. В период беременности у женщины возникает потребность в большем количестве железа, фолиевой кислоты, магния и кальция. Также у неё увеличивается объём крови, что означает большую потребность в воде и электролитах (в натрии и калии). Некоторые исследования показывают, что женщины с дефицитом питательных веществ чаще испытывают тягу к еде.