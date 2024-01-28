Эксперты назвали продукты, которые снимают усталость

Оливки. Одна порция маслин обеспечит организм 4,44 мг железа.

Лимская фасоль. В одной порции этой фасоли содержится 4,49 мг железа.

Тофу. Вегетарианцы его любят как источник белка и железа. Из одной порции тофу вы получите 3,02 мг железа.

Красное мясо. В 100 г такого мяса - 2,7 мг железа. И это примерно 15% суточной нормы.

Тыквенные семечки. Одна порция этих семечек содержит 2,84 мг железа.

Шведский мангольд. В 100 г этого овоща - 3,96 мг железа по сравнению с 1,8 мг в обычном мангольде.

Куркума. Одна чайная ложка этой специи содержит 1,86 мг железа, а 100 г - 41,4 мг.

Чёрная фасоль. Даже в одной порции этого продукта - 3,61 мг железа.

Свекольная ботва. Листья свёклы низкокалорийны и содержат много минералов. В том числе железо. Например, в одной порции листьев - 2,74 мг железа.

Сухофрукты. Помимо железа, они содержат большое количество сахара.

Чёрная капуста. Одна порция такой капусты содержит 2,15 мг железа.

Чёрный виноград. В 100 г этого фрукта - 2 мг железа. Однако нужно помнить, что в винограде также много сахара.

Печень. Всего одна порция этого продукта содержит 17,9 мг железа.

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