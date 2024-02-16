Эксперты объяснили, какие проблемы с кожей возникают зимой и почему

Если в ваших средствах для ухода за кожей есть спиронолактон или третиноин, то вы можете только усугубить проблему. Лекарства от прыщей в целом могут сушить кожу.

Не забывайте и о кожей головы, поскольку зимой часто возникают перхоть и другие проблемы с волосами.

Зимой при уходе за кожей важно перейти с летних лосьонов на густые увлажняющие кремы или даже вазелин. Лучшее время для увлажнения - сразу после душа. Это поможет сохранить в коже больше влаги. Важно при этом увлажнять как лицо, так и шею.

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