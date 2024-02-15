Эксперты объяснили, по какому показателю нужно судить о здоровье: процент жира или индекс массы тела

Индекс массы тела, к сожалению, учитывает лишь соотношение веса и роста. Поэтому у спортсменов, которые имеют много мышечной массы, при использовании этого метода может обнаружиться избыточный вес.

Процент жира в организме — это показатель того, какая часть вашего веса приходится на жир, а не на плотность костей, мышечную массу и внутренние органы. Всё это может дать вам больше информации о вашем общем состоянии здоровья и риске возникновения заболеваний.