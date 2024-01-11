Эксперты объяснили, вреден ли для здоровья кофе натощак

Некоторые люди после употребления кофе натощак могут столкнуться с кислотным рефлюксом или расстройством желудка. Кофеин ослабляет барьер между пищеводом и желудком, а также стимулирует выработку желудочной кислоты. Из-за этого человек может испытывать изжогу.

Кроме того, иногда чашка кофе натощак может привести к нервозности.

Если у вас после употребления кофе на голодный желудок возникают кислотный рефлюкс, боли в желудке или другие неприятные симптомы, то подумайте о том, чтобы поесть перед этим. Ещё одна хитрость — добавление в кофе молока или сливок (те, у кого непереносимость лактозы, могут взять растительное молоко).

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