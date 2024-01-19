Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 05:15
1 мин.

Эксперты определили самые быстрые и самые медленные гены человека

Эксперты из Института персонализированной онкологии Сечёновского Университета в рамках нового исследования провели анализ почти половины генома человека. Им удалось определить скорость структурного и регуляторного изменения отдельных генов и групп генов. Вот что конкретно стало известно.
vitstudio

vitstudio

Команда учёных впервые сравнила изменения в структуре генов и регуляции их работы, связанные с эволюцией. Всего проанализировали исследователи 10 890 генов и 2 972 молекулярных пути.

Оказалось, что самая высокая скорость изменений была у генов и сигнальных путей, которые связаны с иммунитетом, ответом на бактериальные инфекции. Если говорить о самых медленных темпах, то они касались развития эмбриона, структурной организации ДНК, основополагающих процессов синтеза РНК и белков по расположенным в ДНК «инструкциям».

NewScientist

NewScientist

Помимо этого, учёные подробнее изучили эволюционные изменения основных молекулярных сигнальных путей, которые связаны с развитием рака. Выяснилось, что большая часть изменений происходит со средней скоростью. При этом в ускоренных темпах шла эволюция в пути Akt, связанном с делением, ростом, выживанием клеток, а замедленной она была в пути Hedgehog, который отвечал за дифференцировку клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.