Эксперты определили самые быстрые и самые медленные гены человека
vitstudio
Команда учёных впервые сравнила изменения в структуре генов и регуляции их работы, связанные с эволюцией. Всего проанализировали исследователи 10 890 генов и 2 972 молекулярных пути.
Оказалось, что самая высокая скорость изменений была у генов и сигнальных путей, которые связаны с иммунитетом, ответом на бактериальные инфекции. Если говорить о самых медленных темпах, то они касались развития эмбриона, структурной организации ДНК, основополагающих процессов синтеза РНК и белков по расположенным в ДНК «инструкциям».
Помимо этого, учёные подробнее изучили эволюционные изменения основных молекулярных сигнальных путей, которые связаны с развитием рака. Выяснилось, что большая часть изменений происходит со средней скоростью. При этом в ускоренных темпах шла эволюция в пути Akt, связанном с делением, ростом, выживанием клеток, а замедленной она была в пути Hedgehog, который отвечал за дифференцировку клеток.
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