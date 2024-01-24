Эксперты перечислили шесть любопытных фактов о плацебо

У плацебо есть «тёмный родственник»: ноцебо. Это пагубное воздействие на организм негативных ожиданий. Пример такого эффекта — когда вы чувствуете боль, так как наступили на гвоздь, а потом оказывается, что гвоздь даже не задел вашу кожу. По эволюционным причинам (выживание зависит от предотвращения опасности) эффект ноцебо сильнее, чем эффект плацебо.

Плацебо работают, даже если люди знают, что это плацебо. В ходе одного эксперимента на женщину с синдромом раздражённого кишечника плацебо подействовало настолько хорошо, что она смогла вернуться к нормальной жизни. Причём эта женщина знала, что принимает плацебо. В ходе других исследований подобные лекарства излечивали депрессию, боли в спине, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«Честные» плацебо приемлемы с этической точки зрения. Пациенты, участвующие в одном исследовании и принимавшие смесь «честного» плацебо и настоящих обезболивающих, испытывали такое же облегчение боли после операции, как и те, кто пил только настоящие таблетки. Но при этом эти пациенты с меньшей вероятностью становились зависимыми от обезболивающих.