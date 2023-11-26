Эксперты перечислили восемь мифов о питании

Сильное запугивание, заявления, вводящие в заблуждение. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Идрис Могол отметил, что чрезмерное запугивание говорит о поверхностных знаниях о тех или иных продуктах. Очень часто в Сети можно встретить выражения типа «вызывает воспаление», «детоксикация», «токсичный», «глубокая очистка». Кроме того, еда влияет на каждого отдельного человека по-разному, поэтому не существует понятий вроде «лучшая» и «худшая» пища.

Реклама ультрапереработанных продуктов. Часто на этикетках таких продуктов можно встретить фразы «содержат высокий процент белка», «имеют низкое содержание жира», «имеют низкое содержание жира». Однако это всё не делает пищу «здоровее», так как в ультрапереработанных продуктах много вредных химических добавок.

Ограничения в питании. По мнению Алана Флэнагана, нутрициолога из Университета Суррея, не бывает «плохой еды». И Тим Спектор с ним согласен. Нельзя исключать из своего рациона никакие продукты, даже если они обработанные. Важнее следить за качеством еды, которую вы потребляете, а не за количеством калорий, а также добавлять в рацион полезную пищу.

Вздутие живота - это плохо. В действительности - далеко не всегда. Если вздутие небольшое, то оно может указывать на хорошую работу полезных бактерий в кишечнике. Существует также большое количество факторов, не связанных с пищей, которые могут привести к вздутию.