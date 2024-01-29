Эксперты по питанию назвали признаки недостатка витамина D в организме

Вы часто болеете. Витамин D имеет решающее значение в поддержке иммунитета. Из-за недостатка этого вещества вы можете стать более восприимчивым к болезням и инфекциям.

У вас депрессия или постоянно меняется настроение. Существуют научные данные, согласно которым между низким уровнем витамина D и расстройствами настроения, включая депрессию, есть связь. Также недостаток этого витамина связывают с усилением симптомов тревоги и депрессии.

Вы постоянно чувствуете себя уставшим. Дело в том, что витамин D участвует в производстве энергии в организме.