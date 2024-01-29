Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 01:30
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Эксперты по питанию назвали признаки недостатка витамина D в организме

Витамин D человек получает от солнца, а также из некоторых продуктов. Например, из жирной рыбы, говяжьей печени, яичного желтка. Диетологи Эми Гудсон и Лорен Манакер объяснили, по каким симптомам можно понять, что этого витамина вам не хватает.
Эксперты по питанию назвали признаки недостатка витамина D в организме

Вы часто болеете. Витамин D имеет решающее значение в поддержке иммунитета. Из-за недостатка этого вещества вы можете стать более восприимчивым к болезням и инфекциям.

У вас депрессия или постоянно меняется настроение. Существуют научные данные, согласно которым между низким уровнем витамина D и расстройствами настроения, включая депрессию, есть связь. Также недостаток этого витамина связывают с усилением симптомов тревоги и депрессии.

Вы постоянно чувствуете себя уставшим. Дело в том, что витамин D участвует в производстве энергии в организме.

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У вас болят мышцы. Причём не из-за занятий в тренажёрном зале. Известно, что недостаток витамина D может привести к мышечной слабости и болям.

Ваши кости в плохом состоянии. Витамин D имеет важное значение для усвоения кальция, который нужен для поддержания крепких и здоровых костей. При дефиците этого витамина повышается вероятность переломов и травм, возникают боли в костях и спине, остеопороз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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