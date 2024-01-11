Эксперты по питанию рассказали, насколько сильно вредят здоровью энергетики

Как правило, в состав энергетических напитков входит большое количество сахара. Например, оригинальный энергетический напиток Green Monster содержит 160 мг кофеина и 54 г сахара в банке ёмкостью 470 мг. Это количество намного превышает рекомендацию Американской кардиологической ассоциации: не более 36 г, или 9 чайных ложек, сахара в день для мужчин и 25 г, или 6 чайных ложек, в день для женщин.

При этом даже искусственные подсластители в энергетиках - это плохо для здоровья. Исследование, опубликованное в BMJ в 2022 году, показало связь между искусственными подсластителями, включая аспартам, ацесульфам калия и сукралозу, и повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чрезмерное количество кофеина и других стимуляторов в энергетиках тоже может плохо сказаться на здоровье.

Энергетические напитки нельзя пить регулярно, так как в них слишком много кофеина и прочих стимуляторов. Переизбыток кофеина опасен при таких состояниях, как высокое кровяное давление, бессонница, тревога или депрессия.

Даже если у вас нет проблем со здоровьем, употребление большого количества энергетиков может быть опасным. Вы можете столкнуться с учащённым сердцебиением, повышенным кровяным давлением, бессонницей, беспокойством, проблемами с пищеварением.

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