Эксперты по питанию рассказали, насколько сильно вредят здоровью энергетики
По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, энергетические напитки повышают уровень энергии, физическую выносливость и умственную активность. Но насколько они полезны или вредны для здоровья человека?
Tanja Ivanova
Энергетические напитки дают человеку заряд энергии за счёт какого-либо стимулятора. Обычно это кофеин. Количество этого вещества может быть разным: к примеру, в энергетике объёмом 470 мл может находиться от 70 до 240 мг кофеина.
Помимо этого, большинство энергетических напитков содержат в своём составе дополнительные стимуляторы, в том числе и такие, которые помечены как натуральные. Один из них - гуарана. В больших дозах она может привести к тремору, нервозности, возбуждению, спутанности сознания, гипертонии и обезвоживанию.
Как правило, в состав энергетических напитков входит большое количество сахара. Например, оригинальный энергетический напиток Green Monster содержит 160 мг кофеина и 54 г сахара в банке ёмкостью 470 мг. Это количество намного превышает рекомендацию Американской кардиологической ассоциации: не более 36 г, или 9 чайных ложек, сахара в день для мужчин и 25 г, или 6 чайных ложек, в день для женщин.
При этом даже искусственные подсластители в энергетиках - это плохо для здоровья. Исследование, опубликованное в BMJ в 2022 году, показало связь между искусственными подсластителями, включая аспартам, ацесульфам калия и сукралозу, и повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Чрезмерное количество кофеина и других стимуляторов в энергетиках тоже может плохо сказаться на здоровье.
Энергетические напитки нельзя пить регулярно, так как в них слишком много кофеина и прочих стимуляторов. Переизбыток кофеина опасен при таких состояниях, как высокое кровяное давление, бессонница, тревога или депрессия.
Даже если у вас нет проблем со здоровьем, употребление большого количества энергетиков может быть опасным. Вы можете столкнуться с учащённым сердцебиением, повышенным кровяным давлением, бессонницей, беспокойством, проблемами с пищеварением.
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