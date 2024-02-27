Эксперты рассказали, сколько по времени нужно заниматься спортом, чтобы сохранить сердце здоровым
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Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует в неделю уделять минимум 150 минут (около 2,5 часов) физическим упражнениям средней интенсивности в неделю, 75 минут в неделю — интенсивным тренировкам или сочетать то и другое. Это может послужить ориентиром для поддержания здоровья сердца и общего благополучия.
При этом во время тренировки важно прислушиваться к своему телу. Слишком сильное напряжение может привести к перенапряжению и усугубить существующие проблемы со здоровьем. Осознание своих физических ограничений — ключевой момент в занятиях спортом. Также обращайте внимание на любые признаки дискомфорта или стресса.
Если у вас повышен риск возникновения болезней сердца, то перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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