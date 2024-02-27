Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 февраля 2024, 10:30
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Эксперты рассказали, сколько по времени нужно заниматься спортом, чтобы сохранить сердце здоровым

Регулярные физические упражнения действительно полезны для нашего организма. Однако слишком большие нагрузки могут только навредить.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует в неделю уделять минимум 150 минут (около 2,5 часов) физическим упражнениям средней интенсивности в неделю, 75 минут в неделю — интенсивным тренировкам или сочетать то и другое. Это может послужить ориентиром для поддержания здоровья сердца и общего благополучия.

Body+Soul

Body+Soul

При этом во время тренировки важно прислушиваться к своему телу. Слишком сильное напряжение может привести к перенапряжению и усугубить существующие проблемы со здоровьем. Осознание своих физических ограничений — ключевой момент в занятиях спортом. Также обращайте внимание на любые признаки дискомфорта или стресса.

Если у вас повышен риск возникновения болезней сердца, то перед началом тренировок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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