Эксперты узнали, какая посуда самая безопасная для здоровья
Delicious
Посуду сегодня изготавливают из большого количество разных материалов. Это стекло, нержавеющая сталь, тефлон, чугун, медь и многое другое. Но какой материал самый качественный?
В основном существует две разновидности посуды: из керамики и ПТФЭ (тефлон). Последний материал известен антипригарными свойствами. Но также есть у учёных определённые опасения по поводухимических веществ, которые используются в покрытии из ПТФЭ, а также их долгосрочного влияния на здоровье.
Более ранние исследования показали, что химическая перфтороктановая кислота (ПФОК), используемая для производства тефлона, связана с раком. С тех пор применение этой кислоты было запрещено.
Керамическая посуда изготавливается из производного песка. Это позволяет получить гладкое антипригарное покрытие.
Самой полезной посудой считается не керамическая, а стеклянная и посуда из нержавеющей стали. Поэтому в идеале нужно покупать кастрюли и сковородки из стекла, пирекса, нержавеющей стали.
Зачастую керамическая посуда делается из металла и покрывается антипригарным материалом (обычно кремнием). Однако некоторые бренды могут использовать покрытие, содержащее тяжёлые металлы.
В новой посуде из тефлона используются PFA, но учёные их связывают тоже с проблемами со здоровьем.
Более «здоровым» выбором является посуда из стекла и нержавеющей стали потому, что она не имеет никакого покрытия в отличие от изделий из керамики и тефлона.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.