Электронные сигареты без никотина тоже оказались вредны для лёгких
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Специалисты из Университета Англии Раскин в Кембридже (Великобритания) решили узнать, как вейпы с безникотиновой жидкостью влияют на лёгкие человека. Статья, посвящённая этому исследованию, была опубликована в журнале Microvascular Research.
В частности, учёные рассмотрели влияние безникотиновой жидкости eVape на эндотелиальный барьер лёгких, окислительный стресс и профиль воспаления. Участвовали в исследовании одноразовые электронные сигареты со вкусом арбуза трёх видов: с 10 и 20 мг бензоата никотина или без него вообще. На основе этих жидкостей специалисты делали раствор с концентрацией от 0 до 20%.
В результате оказалось, что жидкость eVape и её пары вызвали серьёзную гибель клеток, нарушили барьерную функцию микроциркуляторного русла лёгких, способствовали повышенному высвобождению цитокинов IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1β и IL-18 и более высокой экспрессии ICAM-1.
При этом вред нанесли лёгким образцы с вообще любым уровнем никотина. Также безникотиновые жидкости обладали тем же химическим составом, что и жидкости с никотином, за исключением самого никотина.
Также выяснилось, что безникотиновая жидкость усилила накопление АФК в эндотелиальных клетках. Известно, что избыток активных форм кислорода вредит клеткам и способствует развитию рака, болезней сердца, артрита и пр.
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