Электронные сигареты без никотина тоже оказались вредны для лёгких

В результате оказалось, что жидкость eVape и её пары вызвали серьёзную гибель клеток, нарушили барьерную функцию микроциркуляторного русла лёгких, способствовали повышенному высвобождению цитокинов IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1β и IL-18 и более высокой экспрессии ICAM-1.

При этом вред нанесли лёгким образцы с вообще любым уровнем никотина. Также безникотиновые жидкости обладали тем же химическим составом, что и жидкости с никотином, за исключением самого никотина.

Также выяснилось, что безникотиновая жидкость усилила накопление АФК в эндотелиальных клетках. Известно, что избыток активных форм кислорода вредит клеткам и способствует развитию рака, болезней сердца, артрита и пр.

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