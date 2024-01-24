Энергетические напитки действительно оказались опасны для здоровья детей

Из-за энергетиков, как считают учёные, дети могут подвергаться риску употребления психоактивных веществ, насилия, небезопасного секса. Также они могут иметь проблемы со сном, нездоровые пищевые привычки, плохую успеваемость.

Учёные из Fuse, Центра трансляционных исследований в области общественного здравоохранения, Университетов Ньюкасла и Университета Тиссайд провели анализ данных 57 исследований. Участвовали в этих исследованиях более чем 1,2 миллиона детей и молодых людей из более 20 стран.