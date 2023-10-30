Ещё одна причина пить кофе: он полезен для почек

В ходе нового исследования, в котором приняли участие почти 80 тысяч голландцев, выяснилось, что кофе помогает сохранить здоровье почек. И это относится ко всем людям, в особенности к людям с диабетом.

Каждая чашка чёрного кофе без сахара и каких-либо добавок связана со снижением повреждения почек. Максимальную же пользу для здоровья можно получить от четырёх чашек напитка.