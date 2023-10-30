Фитнес и здоровье
21:00, 30 октября 2023
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Ещё одна причина пить кофе: он полезен для почек

По словам диетолога, о здоровье почек часто забывают. Но количество лет жизни, потерянных из-за повреждения почек, равняется количеству лет, потерянных из-за рака кишечника у человека. Поддержать работу почек может кофе.

Pixabay

Pixabay

В ходе нового исследования, в котором приняли участие почти 80 тысяч голландцев, выяснилось, что кофе помогает сохранить здоровье почек. И это относится ко всем людям, в особенности к людям с диабетом.

Каждая чашка чёрного кофе без сахара и каких-либо добавок связана со снижением повреждения почек. Максимальную же пользу для здоровья можно получить от четырёх чашек напитка.

Clay Banks

Clay Banks

Правда, это исследование было сосредоточено только на любителях кофе и на здоровье их почек. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные.

Проблемы с почками могут действительно стать причиной смерти. Известно, что ухудшение работы почек начинается уже в 35 лет. То есть 1,7 миллиона голландцев с плохо функционирующими почками рискуют преждевременно умереть.

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