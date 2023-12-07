Фитнес и здоровье
20:15, 07 декабря 2023
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Ешьте эту пищу на ужин, чтобы лучше спать

Один фрукт перед сном помогает организму лучше восстанавливаться. И многие об этом даже не знают.

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

Благотворительная организация The Sleep Charity предполагает, что употребление на ночь банана может стать ключом к спокойному сну. В частности, эти фрукты содержат много магния и калия, которые хорошо расслабляют мышцы. Кроме того, в бананах есть аминокислота триптофан. Она связана с гормонами, которые успокаивают разум, способствуют расслаблению.

Calorie Secrets

Calorie Secrets

Помимо этого, употребление фруктов связано с выработкой мелатонина. Этот гормон играет важную роль в регулировании режима сна. Из фруктов больше всего мелатонина в винограде, терпкой вишне, из ягод - в клубнике.

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