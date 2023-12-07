Ешьте эту пищу на ужин, чтобы лучше спать

Помимо этого, употребление фруктов связано с выработкой мелатонина. Этот гормон играет важную роль в регулировании режима сна. Из фруктов больше всего мелатонина в винограде, терпкой вишне, из ягод - в клубнике.

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