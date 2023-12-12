Есть ли смысл пить газировку ради увлажнения организма

С точки зрения питательности обычная вода будет гораздо полезнее для здоровья, чем любая газировка. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), обычная кола на 93% состоит из воды. Кроме того, в обычной газировке содержится много сахара: в одной небольшой банке колы - почти 9 чайных ложек сахара.

Не спасёт ситуацию и диетическая кола. Исследования показали, что любители диетических газированных напитков ели больше нездоровой пищи в течение дня. В ходе другого исследования выяснилось, что женщины в постменопаузе, которые выпивали более двух диетических газированных напитков в день, имели на 23% больше шансов столкнуться с инсультом и на 29% - с болезнями сердца. Это в сравнении с теми, кто употреблял диетическую газировку редко или вообще никогда.