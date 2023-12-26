Эта капуста защитит вас от рака
Доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy сказала, что у брюссельской капусты такое количество полезных свойств, что её разумно было бы есть вообще круглый год. Исследования показывают, что крестоцветные овощи, в том числе цветная капуста, брюссельская капуста брокколи, снижают вероятность развития рака простаты и толстой кишки.
General and Medical
В ходе одного исследования учёные разделили всех участников на две группы. Одна группа вообще не ела брюссельскую капусту, а другая потребляла в день 300 г этого овоща. В результате оказалось, что брюссельская капуста повышает уровень определённых ферментов, что может частично объяснить связь между потреблением большого количества крестоцветных овощей и снижением вероятности развития колоректального рака.
Другое исследование, опубликованное в журнале Cancer Letters, показало, что увеличение потребления крестоцветных овощей может устранить 1/3 всех случаев рака.
Также доктор Ли предположила, что брюссельская капуста способна защитить от развития рака молочной железы, печени, мочевого пузыря, лейкемии, поджелудочной железы, меланомы. Для получения ощутимой пользы она посоветовала в день съедать 80 г этого овоща.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.