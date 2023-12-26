Эта капуста защитит вас от рака

Другое исследование, опубликованное в журнале Cancer Letters, показало, что увеличение потребления крестоцветных овощей может устранить 1/3 всех случаев рака.

Также доктор Ли предположила, что брюссельская капуста способна защитить от развития рака молочной железы, печени, мочевого пузыря, лейкемии, поджелудочной железы, меланомы. Для получения ощутимой пользы она посоветовала в день съедать 80 г этого овоща.

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