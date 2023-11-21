Эта ошибка зимой приведёт к раку

Для того чтобы защититься от рака кожи, нужно круглый год наносить на кожу солнцезащитный крем. При этом важно выбирать крем широкого спектра, чтобы кожа была защищена от лучей UVA и UVB, и наносить его на все участки, которые повергаются воздействию солнца. То есть даже на кожу головы.

Ещё многие наносят солнцезащитный крем слишком тонким слоем. Из-за этого его защитное действие снижается. Рекомендуется взрослому человеку на всё тело наносить примерно 6-8 чайных ложек крема.

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