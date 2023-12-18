Эта пища во время рождественского ужина снизит холестерин и кровяное давление

Однако специалист порекомендовала есть соус с минимальным содержанием сахара. Связано это с тем, что сахар может привести к воспалению и окислительному стрессу. Это сведёт на нет пользу клюквы.

Также имейте в виду, что клюквенный соус чувствителен к нагреву. Поэтому если он долгое время варился на медленном огне, то в нём может остаться мало витамина С.

Научные исследования показали, что клюква помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Другие научные работы демонстрируют, что в состав клюквы входят антиоксиданты, которые снижают кровяное давление и улучшают показатели холестерина.

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