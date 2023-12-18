Эта пища во время рождественского ужина снизит холестерин и кровяное давление
Многие из нас с нетерпением ждут праздничного ужина. И некоторые блюда на новогоднем и рождественском столе, как показывают некоторые исследования, могут оказаться неожиданно полезными.
ABC13
Клюквенный соус — то, что обычно подают с вместе с индейкой. Он богат антиоксидантами и витаминами.
Шивон Кэрролл, натуропат и травник из A. Vogel, отметил, что в клюкве много витамина С и фитонутриентов, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями в организме. Это помогает также облегчить симптомы артрита.
Однако специалист порекомендовала есть соус с минимальным содержанием сахара. Связано это с тем, что сахар может привести к воспалению и окислительному стрессу. Это сведёт на нет пользу клюквы.
Также имейте в виду, что клюквенный соус чувствителен к нагреву. Поэтому если он долгое время варился на медленном огне, то в нём может остаться мало витамина С.
Научные исследования показали, что клюква помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Другие научные работы демонстрируют, что в состав клюквы входят антиоксиданты, которые снижают кровяное давление и улучшают показатели холестерина.
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