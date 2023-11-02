Эта пищевая добавка поможет замедлить старение
По словам врача, таурин в виде пищевой добавки помогает восстановить ДНК и стимулирует производство стволовых клеток. Это замедляет процесс старения организма.
Give Legacy
Таурин играет жизненно важную роль в работе пищеварительной, сердечно-сосудистой, скелетной, мышечной и нервной систем организма. Врач принимал его каждый день и заметил, что стал в целом энергичнее, на восстановление ему требуется уже меньше времени, его тренировки стали продуктивнее.
Человеческий организм может вырабатывать таурин самостоятельно. Также содержится это вещество в мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах. Врач, однако, рекомендует принимать таурин в виде добавки.
Благодаря приёму таурина можно улучшить здоровье сердца, повысить уровень энергии, стимулировать выработку стволовых клеток (особенно нервных стволовых клеток, которые улучшают работу мозга), нарастить мышечную массу, восстановить ДНК, снизить кровяное давление.
Однако перед тем, как начать принимать таурин, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.