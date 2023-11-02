Эта пищевая добавка поможет замедлить старение

Человеческий организм может вырабатывать таурин самостоятельно. Также содержится это вещество в мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах. Врач, однако, рекомендует принимать таурин в виде добавки.

Благодаря приёму таурина можно улучшить здоровье сердца, повысить уровень энергии, стимулировать выработку стволовых клеток (особенно нервных стволовых клеток, которые улучшают работу мозга), нарастить мышечную массу, восстановить ДНК, снизить кровяное давление.

Однако перед тем, как начать принимать таурин, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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