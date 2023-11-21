Эта ягода спасёт от пивного живота

В новом исследовании приняли участие 16 здоровых и физически активных мужчин. В течение 14 дней им нужно было ежедневно принимать капсулы с экстрактом чёрной смородины.

Благодаря приёму капсул у мужчин в среднем жир стал сжигаться на 21% быстрее. Что касается индивидуального эффекта, то он увеличился до 61%. В целом в ходе исследования трое из четырёх человек улучшили способность своего тела избавляться от лишнего жира.

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