Фитнес и здоровье
03:00, 21 ноября 2023
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Эта ягода спасёт от пивного живота

Научно доказано, что ежедневное употребление экстракта чёрной смородины помогает взрослым сбросить до 19 кг за год. Связано это с тем, что эта ягода ускоряет сжигание жира.

Lark

Lark

В статье, опубликованной в Journal of Dietary Supplements and Nutraceuticals, говорится, что употребление экстракта новозеландской чёрной смородины имитирует эффект физических упражнений и увеличивает скорость сжигания жира во время отдыха на 61%. По словам ведущего исследователя Марка Виллемса, профессора физиологии физических упражнений в Университете Чичестера, это может способствовать снижению веса на более чем 3 кг у взрослых.

Nature and Garden

Nature and Garden

В новом исследовании приняли участие 16 здоровых и физически активных мужчин. В течение 14 дней им нужно было ежедневно принимать капсулы с экстрактом чёрной смородины.

Благодаря приёму капсул у мужчин в среднем жир стал сжигаться на 21% быстрее. Что касается индивидуального эффекта, то он увеличился до 61%. В целом в ходе исследования трое из четырёх человек улучшили способность своего тела избавляться от лишнего жира.

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