Эти 10 лекарств приводят к увеличению веса

Трициклические антидепрессанты. К ним относятся амитриптилин (Элавил), доксепин (Силенор) и нортриптилин (Памелор). Эти препараты могут усиливать аппетит и стимулировать увеличение веса.

Кортикостероиды. Такие лекарства, как преднизон (Дельтазон), назначаются для лечения целого ряда заболеваний. Среди них - астма, артрит, боли в спине, волчанка. Подобные препараты среди побочных эффектов имеют повышение аппетита, задержку жидкости в организме, изменение обмена веществ.

Антигистаминные препараты. Исследования показали, что те, кто регулярно принимает такие лекарства, имеют более высокую массу тела и большую окружность талии. Эту связь обнаружили с антигистаминными препаратами, действующими на рецептор H1: с цетиризином (Зиртек), фексофенадином (Аллегра) и дезлоратадином (Кларинекс).

Лекарства от эпилепсии. Средства от судорог, включая габапентин (Грализ), прегабалин (Лирика) и вигабатрин (Сабрил), могут повысить аппетит.

Бета-блокаторы. Обычно они применяются для лечения гипертонии. С большей вероятностью к увеличению веса приводят атенолол (Тенормин), метопролол (Лопрессор).