Эти 10 продуктов для завтрака помогут похудеть и нарастить мышцы
Завтрак - самый важный приём пищи в течение дня. Особенно если вы решили худеть или набирать мышечную массу. Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, назвала 10 лучших продуктов, которые помогут в этом.
Myfitnesspal
Яйца. Они наполнены питательными веществами (холин, витамины группы В) и дают устойчивый заряд энергии. Исследования показывают, что с точки зрения усвоения в яйцах белок высочайшего качества.
Канадский бекон. В нём больше белка и меньше жира, чем в обычном беконе. Поэтому его можно назвать хорошим вариантом на завтрак для тех, кто хочет нарастить мышечную массу и сбросить лишние килограммы.
Куриная колбаса. Благодаря этому блюду вы снизите общее потребление жиров (в том числе вредных насыщенных).
Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и насыщает надолго.
Творог. Этот продукт - источник белка медленного высвобождения. Именно это делает его идеальным выбором для восстановления и поддержания состояния мышц. Одна чашка творога может содержать 25 г белка, что соответствует средней ложке протеинового порошка.
Греческий йогурт. Богатый белком завтрак, который содержит пробиотики для здоровья кишечника и белок для роста мышц и насыщения. Смешайте его с фруктами, мюсли или орехами.
Зерновые продукты с высоким содержанием клетчатки. Ищите злаки, содержащие минимум сахара и большое количество клетчатки.
Протеиновые коктейли. Это удобный способ начать день с большой дозы белка.
Смузи. Подумайте о добавлении в него шпината, ягод и греческого йогурта.
Английские маффины. Они насыщены сложными углеводами и клетчаткой.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.