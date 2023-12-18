Фитнес и здоровье
03:00, 18 декабря 2023
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Эти болезни часто возникают одновременно с мигренью

Существует довольно большое количество болезней, от которых страдают люди с мигренью. Но вот основные из них.

Health News Hub

Health News Hub

Фибромиалгия. Это хроническое болевое состояние с диффузной мышечной болью и болезненностью в триггерных точках на теле. От этого страдают 22−40% людей с мигренью. Ещё один анализ показал, что пациенты с мигренью на 57% чаще тех, у кого нет этой болезни, страдают фибромиалгией.

Депрессия и тревога. Часто одновременно с мигренью возникают тревожные расстройства, биполярное расстройство, депрессия, мысли о самоубийстве. Лечение тревоги и депрессии помогает справиться с мигренью, а также уменьшить её частоту и тяжесть.

Canva

Canva

Синдром раздражённого кишечника (СРК). Как мигрень, эта болезнь чаще поражает женщин и начинается в возрасте до 50 лет.

Нарушения сна. Один научный обзор показал, что нарушения сна связаны с более частыми и тяжёлыми мигренями. Чаще всего люди с мигренью страдают от проблем с засыпанием и поддержанием сна. Также у таких людей встречается храп, обструктивное апноэ во сне, синдром беспокойных ног и нарушения циркадного ритма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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