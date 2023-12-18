Эти болезни часто возникают одновременно с мигренью

Фибромиалгия. Это хроническое болевое состояние с диффузной мышечной болью и болезненностью в триггерных точках на теле. От этого страдают 22−40% людей с мигренью. Ещё один анализ показал, что пациенты с мигренью на 57% чаще тех, у кого нет этой болезни, страдают фибромиалгией.

Депрессия и тревога. Часто одновременно с мигренью возникают тревожные расстройства, биполярное расстройство, депрессия, мысли о самоубийстве. Лечение тревоги и депрессии помогает справиться с мигренью, а также уменьшить её частоту и тяжесть.