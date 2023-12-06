Эти четыре изменения в образе жизни помогут похудеть к праздникам
Для некоторых предпраздничный период может стать отличной возможностью сбросить несколько килограммов перед Новым годом. И вот что для этого нужно делать.
Buchanan
В организме человека хранится три вида жира. Это незаменимый, подкожный, висцеральный. Незаменимые жиры - это те, которые можно найти в головном, костном мозге, нервах. Эти жиры играют важную роль в работе гормонов.
Подкожный жир сжигается значительнее всего во время диеты. Он находится под кожей и составляет большую часть жира в организме.
Наконец, висцеральный жир известен также как жир на животе. Расположен он вокруг основных органов. Высокий уровень висцерального жира может увеличить риск возникновения болезней сердца, диабета, рака.
Специалисты из Harvard Health Publishing поделились советами, как перед Новым годом можно избавиться от жира на животе или предотвратить его появление.
Двигайтесь. В большую часть дней в декабре рекомендуется хотя бы 30 минут уделять физической активности умеренной и высокой интенсивности. Например, кататься на велосипеде или гулять на свежем воздухе. Также вы можете всегда подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. Исследования показали, что как аэробная активность (например, быстрая ходьба), так и силовые тренировки могут помочь убрать висцеральный жир или предотвратить его рост.
Питайтесь правильно. Известно, что сбалансированная диета помогает достичь здорового веса и поддерживать его. Откажитесь от употребления простых сахаров, подслащённых фруктозой продуктов и напитков.
Бросьте курить. Чем больше вы курите, тем выше вероятность появления у вас жира в области живота, а не на бёдрах.
Высыпайтесь. Большинству взрослых людей рекомендуется спать хотя бы 7 часов каждую ночь. Одно 5-летнее исследование показало, что люди до 40 лет, которые спали по 5 часов или меньше каждую ночь, накапливали значительно больше висцерального жира, чем те, кто спал достаточно. При этом спать дольше 8 часов в сутки тоже вредно, особенно для молодёжи.
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