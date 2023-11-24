Фитнес и здоровье
08:15, 24 ноября 2023
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Эти четыре продукта на завтрак повышают риск возникновения рака полости рта

Согласно результатам нового исследования, употребление большого количества ультраобработанных продуктов может привести к раку полости рта и горла. И вот что опасно есть на завтрак.

Healthify For Life

Healthify For Life

Команда учёных проанализировала данные об образе жизни почти 500 тысяч человек на протяжении более 10 лет. Оказалось, что люди, которые ели больше ультраобработанных продуктов, имели больше шансов столкнуться в будущем с раком верхних отделов аэродигестивного тракта, в том числе с раком пищевода.

Healthline

Healthline

Британский фонд сердца назвал четыре ультрапереработанных продукта, которые люди обычно едят на завтрак. Это колбасные изделия, хлопья, хлеб массового производства, йогурты с фруктовым вкусом. Именно от них лучше отказаться или хотя бы сократить их потребление.

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