Эти четыре продукта на завтрак повышают риск возникновения рака полости рта
Согласно результатам нового исследования, употребление большого количества ультраобработанных продуктов может привести к раку полости рта и горла. И вот что опасно есть на завтрак.
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Команда учёных проанализировала данные об образе жизни почти 500 тысяч человек на протяжении более 10 лет. Оказалось, что люди, которые ели больше ультраобработанных продуктов, имели больше шансов столкнуться в будущем с раком верхних отделов аэродигестивного тракта, в том числе с раком пищевода.
Британский фонд сердца назвал четыре ультрапереработанных продукта, которые люди обычно едят на завтрак. Это колбасные изделия, хлопья, хлеб массового производства, йогурты с фруктовым вкусом. Именно от них лучше отказаться или хотя бы сократить их потребление.
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