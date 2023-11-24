Эти четыре продукта на завтрак повышают риск возникновения рака полости рта

Британский фонд сердца назвал четыре ультрапереработанных продукта, которые люди обычно едят на завтрак. Это колбасные изделия, хлопья, хлеб массового производства, йогурты с фруктовым вкусом. Именно от них лучше отказаться или хотя бы сократить их потребление.

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